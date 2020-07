Zeehondencentrum sluit deuren vanwege coronabesmetting

Ⓒ ANP/HH

PIETERBUREN - Het Zeehondencentrum Pieterburen in het Groningse dorp Pieterburen sluit tijdelijk zijn deuren voor bezoekers omdat een vrijwilliger uit Zwitserland met het coronavirus is besmet. Uit voorzorg zullen alle zestien vrijwilligers in quarantaine gaan, laat het Zeehondencentrum weten.