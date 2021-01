Overvolle noodopvang scholen: kinderen naar huis gestuurd

Op het randje van hun kunnen

„De situatie is zeer zorgelijk”, steekt Ad Veen, woordvoerder van de PO Raad, van wal. „Door de toegenomen druk zitten scholen echt op het randje van hun kunnen. De werkdruk voor leraren neemt toe doordat zij zowel les moeten geven als kinderen in de klas op moeten vangen.”

Het sluiten van de scholen had ervoor moeten zorgen dat kinderen zoveel mogelijk afstandsonderwijs kregen. Hierdoor zouden ouders ook noodgedwongen thuis moeten gaan werken. Alleen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen zou er een plekje op school beschikbaar zijn.

Maar in praktijk blijkt dat ook ouders zonder een vitaal beroep hun kinderen alsnog naar school sturen zodat ze zelf gewoon naar hun werk kunnen. „En dat is uiteraard niet de bedoeling”, zegt Veen. „Want hierdoor zitten de scholen vol en moeten kinderen noodgedwongen naar huis worden gestuurd. De scholieren die de opvang echt nodig hebben komen dan in de knel.”

Volgens de PO Raad zit op de meeste scholen een kwart tot 40 procent van de leerlingen bij de noodopvang. Ter vergelijking; bij de scholensluiting vorig jaar maart ging het om ongeveer vier procent. De koepelorganisatie zegt dat de toename mede komt doordat kwetsbare kinderen beter in zicht zijn dan tijdens de eerste scholensluiting.

Soms 50-80 procent nog naar school

Maar volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is het op sommige scholen nog erger gesteld. Zij stellen dat op sommige scholen soms 50 tot 80 procent (!) van alle kinderen alsnog naar school komt. „Dat zijn wel de echte uitschieters, maar dat is absoluut niet de bedoeling van de noodopvang”, zegt woordvoerder Rob van Ooijen. „Dat zien we vooral in de grote steden, op andere plekken is het gelukkig rustiger en beter te doen.”

PO Raad: scholen wees strenger

De PO Raad roept scholen op om strenger te zijn tegen ouders. „Geef alleen kinderen die het echt nodig hebben recht tot de opvang. Want als het echt onmogelijk wordt, dan houdt het gewoon op. We kunnen niet verwachten dat alles mogelijk blijft in deze crisistijd. Dan moeten familieleden maar bijspringen”, aldus Veen.