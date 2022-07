’Huis vriendin Klaas Otto was vermoedelijk doelwit van aanslag’

Rond 01.30 uur ontplofte een projectiel bij een woning aan de Goedenrade. Een enorme knal was te horen en het huis raakte aan de voorkant zwaar beschadigd. De bewoners bleven ongedeerd, maar zijn enorm geschrokken. Uit voorzorg hebben ze de nacht doorgebracht in het ziekenhuis en wordt hun Slachtofferhulp aangeboden.

’Vergissing’

De vraag is nu wat de achtergrond van de aanslag is. „Nou, ik weet het zeker. Dit moet een vergissing zijn. Ik ken deze mensen. Het zijn mijn buren. Die hebben nergens iets mee te maken”, zegt de buurvrouw, voordat ze de poort van haar tuin sluit en geen verdere toelichting meer wil geven.

Bekijk ook: Explosie bij woning in Den Bosch

De politie zegt er rekening mee te houden dat het doelwit mogelijk een andere woning was. „Vanuit diverse bronnen krijgen we te horen dat het mogelijk om een vergissing zou gaan”, aldus een politiewoordvoerder. Het is volgens de politie een van de scenario’s waar ’nadrukkelijk’ naar wordt gekeken. „Het is echter nog veel te vroeg om daaraan definitieve conclusies te verbinden. Het onderzoek richt zich dan ook, zoals gebruikelijk, op vele mogelijke scenario’s.”

Het artikel gaat verder onder de video.

’Ruzie met ex-vriend’

Gracia, de vriendin van de voormalige voorman van de motorclub, woont in de buurt en heeft hetzelfde huisnummer. Klaas Otto zelf zegt tegen De Telegraaf zich niet te kunnen voorstellen dat de aanslag voor hem bedoeld zou zijn. Hij weet wel dat zijn vriendin ruzie heeft met haar ex-vriend. De advocaat van Gracia zegt dat hij niet kan reageren omdat zijn cliënte in het buitenland op vakantie is.

Een omwonende verklaart dat hij al vreesde dat het een vergissing was. „Toen ik hoorde van het huisnummer wist ik dat het een ander huis moest zijn. Andere straat, zelfde huisnummer. Die vergissing wordt wel vaker gemaakt, het is een ietwat verwarrende situatie qua straatnamen. Er loopt een ventweg langs en het lijkt dezelfde weg als waar nu de vergissingsaanslag is gepleegd. Ik weet dat Klaas Otto daar bij tijd en wijle de vloer platloopt. Zijn vriendin woont er. Dat is de ex van Faysal L.”

L. werd in verband gebracht met drugshandel en illegaal wapenbezit en is veroordeeld voor hypotheekfraude. In 2019 werden L. en Gracia veroordeeld in een witwaszaak. L. werd veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden, Gracia kreeg een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

’Camping’

„Een paar jaar geleden zijn Faysal en zij gescheiden. De laatste dagen leefde zij er met haar ouders. Nu is er niemand. Ze zitten waarschijnlijk op de camping. Het rolluik is nu omlaag, terwijl dat eerder al lang niet meer zo was overdag. Dat geeft wel te denken”, aldus de buurtbewoner.

Op de woning werd in 2017 al een aanslag gepleegd. Toen werden met een mitrailleur twaalf schoten op het raam gelost. „Ik kan me zomaar indenken dat buurtbewoners nu toch iets van veiligheid gaan eisen. Stel dat ze terugkomen, maar dan op het juiste adres. Je zult er naast wonen.” Wie destijds verantwoordelijk was voor het salvo mitrailleurschoten op het huis, is nooit opgehelderd.

Klaas Otto is ook meermalen in aanraking geweest met politie en justitie. Onlangs werd hij in hoger beroep tot drie jaar cel veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie.