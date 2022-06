Regiezitting hoger beroep moord op advocaat Wiersum van start

Wiersum (44) werd bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was destijds een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In maart 2018 werd B.’s broer doodgeschoten. In juli vorig jaar werd ook Peter R. de Vries vermoord. Hij was adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige.

In de zaak-Wiersum zijn de verdachten Giërmo B. en Moreno B. vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. Zowel door de verdachten als het Openbaar Ministerie is hoger beroep aangetekend.