Vernieuwde stint nog niet goedgekeurd door RDW

DEN HAAG - Het is nog onbekend wanneer de vernieuwde stint de weg op kan. De fabrikant van de elektrische bolderkar had gehoopt dat dit aan het begin van het nieuwe schooljaar zou zijn, maar de RDW is nog volop bezig met de keuring. „Alles staat nog open, de uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet bekend”, zegt een woordvoerster van de keuringsinstantie.