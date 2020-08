Sms-bom levert 20 nieuwe tips op over zedenzaak Roden

Op 15 juni is in Roden een vijfjarig meisje seksueel misbruikt. De kleuter was met een vriendinnetje aan het spelen toen ze rond 16.30 uur een smalle steeg inliep. Ze werd aangesproken door een onbekende blanke man op een fiets en daarna ernstig misbruikt. De politie verspreidde eerder al beelden van de man, maar die zijn opnieuw bewerkt zodat de man ’beter zichtbaar zou zijn voor het publiek.’

De telefoons van de 2300 mensen die een sms kregen zijn op de dag van het misbruik aangestraald op de telefoonmasten in de omgeving. „We hebben namen doorgekregen, maar ook informatie over het shirt dat de man droeg en over de fiets. Al deze tips zullen wij nu gaan onderzoeken. Datzelfde geldt voor de andere tips die al eerder waren doorgegeven”, aldus Paul Heidanus van de politie tegen Dagblad van het Noorden.

De politie ontving eerder al 120 tips over de zedenzaak.