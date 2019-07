Vrouw in Kerkrade omgekomen door steekpartij

De steekpartij vond plaats rond 13.15 uur op de Erensteinerstraat. De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van het neersteken van de vrouw. De omgeving is afgezet. De politie zet honden in en ook de Duitse politie is geïnformeerd, voor het geval de verdachte over de grens vlucht.

Volgens omstanders heeft de man de vrouw de keel doorgesneden, maar de politie kon of wilde hierover verder niets zeggen.

Verdachte

De verdachte is volgens Burgernet een negroïde man die zwarte kleding draagt. De politie waarschuwt om de verdachte niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.