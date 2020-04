Minister hekelt ’corona-racers’

Afgelopen weekend was het raak op de A15. Daar reed een automobilist met ruim 220 kilometer per uur waar 100 de maximumsnelheid is. In totaal zijn tientallen hardrijders opgepakt bij een controle.

„Het is een treurig voorbeeld van dit wangedrag”, reageert Van Nieuwenhuizen. „Door de coronacrisis is het een stuk rustiger op onze wegen. Dat is op geen enkele manier een excuus voor te hard rijden of ander asociaal weggedrag.”

De VVD-bewindsvrouw vindt het al moeilijk om te bevatten dat mensen hun eigen leven op deze manier riskeren. „Maar het is al helemaal onvoorstelbaar asociaal om zo het leven van andere weggebruikers in gevaar te brengen. Ook als er minder verkeer is, gelden de maximumsnelheid en andere verkeersregels. Houd rekening met andere weggebruikers, je handen aan het stuur en je aandacht op de weg.”

Niet alleen op snelwegen speelt het fenomeen van ’corona-racers’. Ook op bedrijventerreinen en lokale wegen zijn er jonge mensen die uit verveling gaan scheuren. Recentelijk is een deel van de haven van Scheveningen tijdelijk afgesloten nadat groepen allochtone jongeren over de kade scheurden met snelle bolides.