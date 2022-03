Vaatchirurg werd gered door Oekraïners: ’Ik was zo bang, ik sliep staand op m’n balkon’

Premium Binnenland

Gelderse tunnel vernoemd naar Nieuw-Zeelandse oorlogsheld: ’Heel erg trots op hem’

In Nieuw-Zeeland was het nieuws op alle televisiekanalen te zien. Vol trots vertelde de familie van Raymond Cammock daar dat in Nederland een spoortunnel naar hem vernoemd wordt vanwege zijn heldhaftige optreden in de Tweede Wereldoorlog.