Geruchten over dood van Bin Ladens zoon

Het is onbekend waar of wanneer Hamza bin Laden zou zijn overleden. Ook is onduidelijk of de VS een rol bij zijn vermeende dood heeft gespeeld. Daarnaast hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten zelf nog niet kunnen bevestigen dat Bin Laden Junior het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld.

Het vermoeden is dat Hamza bin Laden wordt - of ’werd’, als hij inderdaad is overleden - klaargestoomd voor een leidende rol binnen Al-Qaeda, de terroristische organisatie die zijn vader opzette in de nasleep van de guerrillaoorlog tegen troepen van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Eerder dit jaar loofde de VS een miljoen dollar uit voor informatie over Junior.

Het Witte Huis wilde desgevraagd niet reageren op vragen van NBC over de vermeende dood van Hamza bin Laden.