Verdachte moord Karel Pronk in Nederland vastgezet

Errol J. Ⓒ Politie

DEN HAAG - Errol J. (52) is maandagavond overgeleverd aan Nederland en voor twee weken in bewaring gesteld, zo meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte van de moord op Karel Pronk vorig jaar in Delft werd eind juni in Spanje aangehouden tijdens een routinecontrole op een snelweg. Nederland had een internationaal aanhoudingsbevel voor J. uitgedaan.