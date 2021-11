Antony: ’Ajax is een grootmacht geworden’

,,Het is een geweldige campagne van ons team. Wij hebben belangrijke resultaten geboekt, waardoor wij zeker een grootmacht zijn geworden”, zegt de Braziliaan die de Duitsers in de slotfase tot wanhoop dreef.

Over zijn eigen prestatie was Antony tevreden. ,,Ik ben blij dat ik Ajax met drie assists heb kunnen helpen. Het is iets wat me mijn hele leven zal bijblijven.” De rechtsbuiten roemde de veerkracht van de Amsterdammers. ,,Ik heb dit niet alleen voor elkaar gekregen, ons team heeft veel van zichzelf gegeven, ook al stonden we achter”, aldus Antony, die met Ajax ook na de winterstop van zich wil laten horen in het miljoenenbal.

,,We moeten dit momentum in de volgende fase zien vast te houden om verder en verder te gaan en de titel te bemachtigen.”