Aanslag in Tel Aviv: tenminste twee doden, dader nog niet gepakt

Volgens Telegraaf-correspondent Ralph Dekkers is de aanval nog steeds bezig. ,,Een schutter (op motor) rijdt mogelijk nog rond”, schrijft hij op Twitter. De politie roept iedereen in Tel Aviv op om binnen te blijven omdat de schutter nog actief zou zijn. Van de acht gewonden zouden tenminste vier mensen in kritische toestand verkeren, zo laat het Sourasky Medical Center in Tel Aviv weten.

Koby Brinn, een barman van Spicehaus, zag de chaos ontstaan buiten zijn bar. „Het was gek. Opeens was er een enorme golf van rennende mensen in de straat.”

Op televisie is te zien hoe gewapende mannen over de drukke uitgaansstraat lopen op zoek naar de dader, terwijl een helikopter boven de straat vliegt. Zowel politieagenten als soldaten hebben de jacht op de dader geopend.

Het is de zoveelste aanval in de afgelopen maand in Israël, waarbij al dertien mensen zijn omgekomen. Het is de grootste geweldstoename in jaren.