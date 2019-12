Femke Halsema geeft Daniël Buter briefje: ’Moet vrij in Amsterdam kunnen rondlopen’

Vorige maand werd de jongeling opgepakt, nadat al in 2016 bij zijn inschrijving op een mbo-opleiding aan het licht kwam dat hij geen Nederlandse nationaliteit had. Als jong kind van Dominicaanse ouders was hij bij zijn grootouders in Amsterdam-Noord achtergelaten. Zowel Buters ouders als grootouders hebben daarna nooit officieel geregeld om voor de jongen het Nederlanderschap aan te vragen. Buter gebruikte in het verleden een kopie van het verlopen paspoort van zijn moeder om zich te identificeren.

Uitzetting dreigde

Zijn aanhouding vorige maand ging gepaard met het dreigement dat Buter zou worden uitgezet naar het land van zijn ouders. De 19-jarige Amsterdammer was voor het laatst in de Dominicaanse Republiek als baby. Na een ruime week in hechtenis werd hij op 6 december vrijgelaten. De aanvraag voor een verblijfsvergunning is momenteel ingediend. Een beslissing omtrent de status van Buter wordt in februari verwacht.

Zolang hij in vrijheid rondloopt, doet hij dat sinds deze week met een briefje van Femke Halsema in zijn bezit. ,,Daarin staat dat dit Daniël Buter is en dat hij geen papieren heeft, maar dat hij vrij in Amsterdam moet kunnen rondlopen. En dat hij niet opgepakt mag worden en dat er anders contact met mij moet worden opgenomen”, verklaart Halsema in het marathoninterview met de Vpro.

’Verkreukeld briefje in zijn portemonnee’

De burgemeester verwacht volledige medewerking van de overheidsdiensten, voor wie Daniël Buter sinds zijn aanhouding geen vreemde meer is. Zijn verhaal heeft nationaal op veel aandacht kunnen rekenen. Halsema besluit: ,,Met dat briefje hoop ik dat hij nu op zijn fiets door Noord rijdt. Ik hoop dat het een verkreukeld briefje is in zijn portemonnee, dat hij heel af en toe tevoorschijn haalt.”