Rutte: ’Extra EU-top over gezamenlijke aanpak asielinstroom’

„Dat gaat langer duren”, geeft Rutte mee als winstwaarschuwing. „Het duurt een aantal vergaderingen voor je er bent.” De premier heeft eerder de VVD moeten beloven om werk te maken van een lagere asielinstroom.

Rutte kijkt daarbij nadrukkelijk naar Europa. In Brussel zijn al jaren veel plannen, maar echt effectief is het allemaal niet. De gezamenlijke asielaanpak zit muurvast door politiek gekonkel onder lidstaten en het Europees Parlement. De premier hoopt dat een extra top nieuwe stappen kan forceren.

„Het doel is om op alle vlakken waar Europa iets kan doen voortgang te boeken”, legt hij uit. „Dat kan door gezamenlijk niet-legale migratie uit Afrika terug te dringen, de Westelijke Balkanroute te sluiten en door te zorgen dat de Dublinregels functioneren.”

Een aanpak zoals tijdens de vorige Europese migratiecrisis in 2016 is volgens de liberale premier niet heel waarschijnlijk. De EU kon met de Turkijedeal in een keer de grote migratiestroom onder controle krijgen. Naast migratie gaan de EU-leiders in februari zich buigen over het versterken van de Europese economie. De industrie in het landenblok heeft het zwaar door de hoge energieprijzen en een groot investeringsplan in de Verenigde Staten maakt een verhuizing naar de andere kant van de oceaan aantrekkelijk. De Europese Commissie is gevraagd om te werken aan concrete voorstellen.