Brussel herhaalt standpunt over stikstof: ’Waarden mogen in geen enkel Natura 2000-gebied overschreden’

RTL Nieuws berichtte donderdag over het schrijven, waarin Brussel opnieuw haar standpunt deelt. In het verleden spoorde de Europese Commissie Nederland wel vaker aan om meer te doen aan de stikstofproblematiek. Nederland heeft inmiddels een regeling bedacht om de zogeheten ’piekbelasters’ uit te kopen, te verplaatsen of hun emissies te laten afnemen. Die wordt nu in Brussel nu beoordeeld op staatssteunregels. Brussel schrijft nu dat het ’van essentieel belang’ is dat de stikstofruimte die daarmee wordt opgehaald, niet op een andere plek voor meer overschrijding zal zorgen. Verder is ’voortdurende waakzaamheid’ nodig om ervoor te zorgen dat Nederland de stikstofreductie ook voor de periode na 2030 nakomt, schrijft de EU-commissaris. Hij verlangt ook dat de emissies ’in de periode 2020-2029 volgens plan worden verminderd’.

Deadline

Volgens de Eurocommissaris moet het uiteindelijke doel zijn dat stikstofwaarden (de zogeheten kritische depositiewaarde) op termijn in geen enkel Natura 2000-gebied worden overschreden. De Eurocommissaris noemt geen deadline, ook in de Europese richtlijn staat niet in welk jaar de beschermde natuur gezond moet zijn. Nederland wil zelf wel dat in 2030 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde moet zijn gebracht.

De timing van de brief is wel saillant. Door de monsterzege van de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt er veel druk op het kabinet om gas terug te nemen bij de aanpak van de stikstofuitstoot door de landbouw. In de wet staat dat die in 2035 moet zijn gehalveerd, maar de coalitiepartijen hebben onderling afgesproken dat dit doel al in 2030 moet zijn bereikt. Het kabinet heeft daarvoor al een wet in de maak, maar onduidelijk is of die -onder meer vanwege weerstand binnen de coalities en provincies- doorgang zal vinden.