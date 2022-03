ANWB wil filemaatregelen houden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heft over een kleine maand twintig zogenoemde stand-by locaties op, waar nu nog bergers paraat staan om snel uit te kunnen rukken bij incidenten en de weg vrij te maken. De ’spoedbergers’ staan nu op plekken waar juist de meeste ongevallen gebeuren. Daarnaast verliezen enkele tientallen weginspecteurs van Rijkswaterstaat hun tijdelijke baan.

„Wat ons betreft is de proef geslaagd. We hebben namelijk op die wegvakken positieve effecten op de doorstroming en de verkeersveiligheid gezien”, zegt ceo Marga de Jager van de ANWB. „Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, zien we dat het meteen weer drukker wordt op de wegen. Daarnaast wordt er de komende jaren veel onderhoud gepleegd aan het wegennet. Dat zal grote impact hebben op de beschikbare capaciteit. De ANWB zou dus graag zien dat de minister dit besluit heroverweegt”, stelt De Jager.

ANWB-baas Marga de Jager Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

Volgens het ministerie gebeurt dat niet, omdat de beschikbare budgetten op andere manieren ingezet worden. „De inzet van weginspecteurs en bergers bij incidenten zijn en blijven hier op een andere manier onderdeel van. Andere instrumenten zijn investeringen in de kwaliteit van het wegennet en de verkeerssystemen, de aanleg en verbreding van rijkswegen, regionale afspraken met werkgevers over thuiswerken en spreiden van mobiliteit over de dag en week”, aldus een woordvoerder.