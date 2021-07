LIVE | Cuba gebruikt vaccin van eigen makelij

Twijfel over bescherming Janssen-vaccin: 5 vragen

12:20 uur Duitse coronacijfers blijven laag ondanks stijging

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is voor de vijfde dag op rij gestegen, maar blijft op een laag niveau vergeleken met veel andere Europese landen.

Het afgelopen etmaal kwamen er 745 nieuwe besmettingen en zes sterfgevallen bij door Covid-19. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, rapporteerde gemiddeld 6,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Een week geleden stond dat cijfer op 5.

Andere Europese landen, zoals Engeland, Portugal, Rusland en Spanje zien een veel hogere stijging als gevolg van de zeer snel overdraagbare Delta-variant. In Nederland gaat het helemaal in sneltreinvaart. Sommige delen van het land kampen met meer dan 400 infecties per 100.000 inwoners.

Bijna zes op de tien Duitsers hebben inmiddels een vaccin toegediend gekregen. Ruim 40 procent is beschermd met twee doses.

11:55 uur Cuba gebruikt vaccin van eigen makelij

Cuba heeft zijn eigen coronavaccin Abdala via een noodprocedure goedgekeurd voor gebruik. Het middel heeft een effectiviteit van ruim 92 procent na drie injecties, maakten de medische autoriteiten eerder bekend. Dat is overigens niet door onafhankelijk onderzoek bevestigd.

Abdala is het eerste vaccin tegen het coronavirus dat in Latijns-Amerika is ontwikkeld en goedgekeurd. „Een licht aan het eind van de tunnel van deze lange race tegen de pandemie”, twitterde president Miguel Diaz-Canel van het communistisch bestuurde land.

Cuba heeft nog andere vaccins in de pijplijn, waaronder Soberana 02. Dat zou een effectiviteit van 62 procent hebben na twee van de drie doses. Dit middel zou binnenkort groen licht moeten krijgen.

De Cubaanse regering streeft ernaar om in augustus 70 procent van de 11,2 miljoen inwoners gevaccineerd te hebben, en de hele bevolking voor eind dit jaar.

10:30 uur 90-jarige Belgische besmet ’met twee virusvarianten tegelijk’

Een 90-jarige vrouw uit België die eerder stierf aan het coronavirus was tegelijkertijd besmet met zowel de Alfa- als de Beta-variant, hebben Belgische onderzoekers zondag bekendgemaakt. Dit zeldzame fenomeen wordt volgens hen mogelijk onderschat.

De niet-gevaccineerde vrouw, die alleen woonde en thuisverpleging kreeg, werd in maart opgenomen in het ziekenhuis in Aalst na een aantal valpartijen. Ze testte dezelfde dag positief op Covid-19. Hoewel haar zuurstofgehalte aanvankelijk goed was, verslechterde haar toestand snel en vijf dagen later stierf ze.

Toen medisch personeel testte op de aanwezigheid van zorgwekkende varianten, ontdekten ze dat de vrouw zowel de Alfa-stam, die oorspronkelijk uit Groot-Brittannië kwam, als de Beta-variant die voor het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt, bij zich droeg. „Beide varianten circuleerden op dat moment in België, dus het is waarschijnlijk dat ze co-geïnfecteerd was met verschillende virussen van twee verschillende mensen”, zegt moleculair biologe Anne Vankeerberghen van het OLV-ziekenhuis die het onderzoek leidde. „Helaas weten we niet hoe ze besmet is geraakt.”

Vankeerberghen vertelde dat het moeilijk te zeggen is of de co-infectie een rol heeft gespeeld bij de snelle achteruitgang van de patiënt. Het onderzoek, dat nog niet voor publicatie bij een medisch tijdschrift is ingediend, wordt gepresenteerd op een Europees congres. Vankeerberghen stelde in een persbericht dat er „geen andere gepubliceerde gevallen” waren van soortgelijke co-infecties en voegde eraan toe dat het „fenomeen waarschijnlijk wordt onderschat.” Dit komt volgens haar door het beperkte testen op zorgelijke virusvarianten en ze roept op tot meer snelle PCR-tests om bekende variantmutaties te detecteren.

In januari meldden wetenschappers in Brazilië dat twee mensen gelijktijdig besmet waren met twee verschillende stammen van het coronavirus, maar de studie moet nog worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

In reactie op het onderzoek zei Lawrence Young, een viroloog en hoogleraar moleculaire oncologie aan de Universiteit van Warwick, dat het geen verrassing was om een persoon te vinden die besmet was met meer dan één stam. „Deze studie benadrukt de noodzaak van meer onderzoek om te bepalen of infectie met meerdere zorgelijke varianten het klinische verloop van Covid-19 beïnvloedt en of dit op enigerlei wijze de werkzaamheid van vaccinatie in gevaar brengt.”

8.30 - OMT-lid De Jong: zorgen om kwetsbare bevolking

De enorme toename van het aantal coronabesmettingen baart Menno de Jong, viroloog bij het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, zorgen. „We moeten er rekening mee houden dat de besmettingen toch doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking”, zegt hij bij de Amsterdamse zender AT5. Die zijn weliswaar gevaccineerd, maar tegen de huidige deltavariant bieden de vaccins volgens hem minder bescherming. „Plus dat de meest kwetsbare bevolking al vroeg in het jaar is gevaccineerd waardoor de bescherming al een beetje aan het aflopen is.”

De Jong is geschrokken van de huidige toename van het aantal besmettingen. „Ik denk dat niemand dit had verwacht, een dergelijk grote stijging twee weken na de versoepelingen. Ook in de modellen is dit boven alle verwachtingen. Dat betekent ook dat de modellen niet meer het kompas geven.”

De viroloog vreest dat de toename mogelijk toch weer zal leiden tot meer ziekenhuisopnames en ernstig zieke patiënten. „Nu we deze aantallen zien, weten we niet wat er gaat gebeuren.”

Hoewel jongeren bijna geen kans hebben een ernstige infectie te krijgen, wijst hij wel op het risico van langdurige Covid. „Dat is een relevant risico”, zegt De Jong. „Ik denk dat heel veel mensen wel iemand kennen die maandenlang thuis zit, niet meer aan het werk kan, mensen te vermoeid zijn. Als dat een grote populatie wordt onder jongeren die niet meer kunnen studeren of werken, dat heeft ook een behoorlijke impact.”

Het OMT-lid pleit er verder voor dat uitgaanspubliek zich in de toekomst altijd vooraf laat testen, in plaats van het enkel tonen van een vaccinatie- of herstelbewijs. „Dat is een stuk veiliger, omdat we weten dat een vaccinatie niet 100 procent beschermt tegen een infectie van de deltavariant.”

Volgens De Jong lagen de versoepelingen die onlangs werden ingevoerd voor de hand met de getallen die er toen lagen. Hij noemde de zogenoemde ’dansen met Janssen-campagne’, waarbij jongeren gelijk na het halen van een prik op stap konden, echter wel „een beetje onfortuinlijk.” „Het vaccin werkt niet meteen. Dat is inmiddels teruggedraaid, maar het zal niet geholpen hebben.”

De viroloog heeft goede hoop dat de huidige maatregelen effect hebben en de exponentiële groei van het aantal coronabesmettingen snel een halt kan worden toegeroepen. „We hebben nu te maken met een wedloop tussen vaccinatie en de deltavariant. Op dit moment is de deltavariant duidelijk aan de winnende hand. Maar komende maand wordt er meer gevaccineerd, meer mensen krijgen hun tweede vaccin. Op 13 augustus zit je alweer in een andere situatie, waarin de vaccinatiepartij misschien aan de winnende hand is.”

4.19 - Eerste coronadode dit jaar in Australië

Australië heeft zondag de eerste coronadode van 2021 gemeld. Met 77 nieuwe gevallen werd er ook een recordaantal besmettingen voor dit jaar geregistreerd in de staat New South Wales (NSW) dat te maken heeft met een uitbraak van de zeer besmettelijke Delta-variant.

Premier Gladys Berejiklian van NSW zei dat de aantallen in en rond de grootste stad van het land, Sydney, die drie weken lang op slot zit, naar verwachting de komende dagen verder zullen stijgen. „Ik verwacht dat het aantal in New South Wales morgen meer dan honderd zal zijn”, vertelde Berejiklian tijdens een briefing op televisie. „Ik zal geschokt zijn als het minder is.”

Op zaterdag waren er vijftig gevallen, het vorige record van 2021. Dit brengt de recente uitbraak op 566 besmettingen.