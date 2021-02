Eenheid in Congres nog ver te zoeken, Trump lachende derde

Zo willen de Democraten dat QAnon-aanhangster Majorie Taylor Greene uit twee parlementscommissies wordt gezet. De Republikeinse is ook in eigen partij bepaald niet onomstreden. De invloedrijkste Republikein in het Congres, Mitch McConnell noemde haar zelfs „een kankergezwel voor de partij.” Greene had voor de verkiezingen gezegd een voorstander te zijn van het executeren van Democratische politici. Ze blijft volhouden dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen en hangt diverse omstreden complottheorieën aan.

Extreme vleugel

Ze is daarmee het gezicht geworden van de extreme vleugel van de Republikeinen. Waar McConnell van haar af wil, daar hield de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, haar de hand boven het hoofd.

„De Republikeinse Partij is een grote tent, iedereen is welkom.” McCarthy veroordeelde wel de woorden van Greene, maar verweet de Democratische partij met de vrije unieke oproep om een lid van de oppositie uit parlementscommissies te weren „een partijpolitieke machtsgreep te willen plegen.”

Dieptepunt

De Democratische voorman Jim McGovern vond de boodschap van McCarthy onvoorstelbaar. „Als wat Greene heeft gedaan geen dieptepunt is, dan weet ik het niet meer.”

Overigens stond McCarthy wel op tegen andere Trump-aanhangers in de partij, die wilden dat partijgenoot Liz Cheney van haar hoge post als derde in de partij werd ontheven. Cheney, de dochter van oud-vicepresident Dick Cheney, had nadrukkelijk en in felle bewoordingen de impeachmentprocedure tegen Trump gesteund. Dit tot woede van onder meer Greene.

Tegenaanval

De Republikeinen hebben overigens de tegenaanval geopend. Ze willen nu dat de Democraten afstand nemen van Ilhan Omar, die was vorig jaar in opspraak gekomen vanwege uitspraken die als antisemitisch werden bestempeld. Ze heeft zich daarvoor verontschuldigd. Omar, van oorsprong Somalische, is één van de twee moslima’s in het Congres. Ook zij was al eerder doelwit van haatdragende opmerkingen van Greene.

Miljoenen

Het politieke gekrakeel is in het voordeel van Trump. Die ziet dat ondanks de bestorming van het Capitool na zijn rede er nog veel aanhangers zijn binnen de Republikeinse Partij. Zo behoudt hij daar invloed, al dreigt hij ook een eigen Patriot Party op te richten. Hij hoeft zijn gezicht nauwelijks te vertonen, maar blijft relevant. Trump constateert tevreden dat Biden nog weinig eenheid weet te smeden en zijn ’oorlogskas’ stroomt vol. De oud-president heeft al weer 31 miljoen dollar opgehaald. Ook Greene merkt dat een extreemrechts geluid geld kan opleveren. Toen duidelijk werd dat ze in eigen partij en bij de Democraten onder vuur werd genomen haalde ze in no-time 1,6 miljoen dollar op voor haar verdediging.