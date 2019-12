Alcoholvrije bar 0.020 gaat voor maandje open

Aanstaande vrijdag opent de alcoholvrije pop-up bar haar deuren bij Akhnaton, aan de Nieuwezijds Kolk. Het initiatief is bedacht door Mariska Leising en Niels Krommenhoek, omdat zij merken hoe beperkt de keuze van alcoholvrije dranken in de kroeg eigenlijk is. Leising en Krommenhoek vieren naar eigen zeggen ’alles in het leven’. Zij heeft haar eigen evenementenbureau en hij is ondernemer.

Krommenhoek: „Je wilt ontspannen, maar dat kan je niet altijd doen met alcohol. En als je met vrienden in de kroeg staat krijg je toch gauw een ’Joh, doe nou gewoon mee’ te horen. Toen bedachten we: wat als we een plek hebben waar je alcohol vrij kan drinken, waar je niet wordt meegenomen door de rest van de groep om alcohol te drinken, maar waar je ook verschillende alcoholvrije dranken kunt testen? En wat is een beter moment dan Dry January?”

Dry January is overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar het in 2013 als volksgezondheidscampagne is opgezet om mensen bewust te maken van alcoholmisbruik. In Nederland maakt de organisatie Ik Pas zich hard om het alcoholgebruik in januari ’op pauze’ te zetten. Mooie bijkomstigheid: door de alcoholonthouding zou je je lichamelijk en mentaal fitter voelen, beter slapen en afvallen. In Nederland deden er in 2019 ruim 23.000 mensen mee aan Dry January.

Voor Leising en Krommenhoek is het de eerste keer dat ze meedoen aan Dry January, maar met een alcoholvrije periode zijn ze niet onbekend. „Bijvoorbeeld na de zomer als we veel festivals hebben gehad”, laat Leising weten. „Dan drinken we een paar weken niet.” Krommenhoek: „Mede daardoor merkten we hoeveel mooie producten prima alcoholvrij gedronken kunnen worden.”

In Bar 0.020 is er ruime keuze aan alcoholvrije dranken. Alcoholvrije wijnen, tien verschillende soorten 0.0 bieren en zelfs alcoholvrije gin kan hier genuttigd worden. Leising: „Elke zaterdagavond hebben we verschillende proeverijen en nodigen we bierbrouwers en leveranciers uit. Iedereen die komt kan meedoen.”

Op 1 februari, wanneer Dry January officieel ten einde is, sluit Bar 0.020 passend af met een eindfeest. „Dan kunnen we elkaar een high five geven dat we het overleefd hebben”, grapt Leising. Krommenhoek: „We vieren het in de middag. Er komt een dj en we openen de club zodat er meer mensen bij kunnen. En de alcohol zal dan zegevieren!”