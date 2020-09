’Wit-Russische protestleidster Kolesnikova zit vast’

Het Wit-Russische staatspersbureau Belta verklaarde eerder dat Kolesnikova de grens wel was gepasseerd nadat ze kort was aangehouden bij de grens. Ze reisde samen met haar medewerker Ivan Kravzov en haar woordvoerder Anton Rodnenkov. Het team rond de protestleidster heeft het bericht niet bevestigd.

De 38-jarige Kolesnikova is een van de belangrijkste oppositieleden in Wit-Rusland die zich verzetten tegen het omstreden staatshoofd Loekasjenko. Zij werd maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen opgepakt en weggevoerd in een minibus. Kolesnikova liet zich herhaaldelijk zien bij de protesten en werd toegejuicht door de demonstranten.

De staatstelevisie ontkende dit bericht en kwam met het verhaal over haar aanhouding bij de grens. Ze zou door de grensbewaking uit een auto zijn gehaald die de grens over wilde.

Diverse landen hebben hun bezorgdheid geuit over de verdwijning van de oppositieleidster. De landen hebben de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko om opheldering gevraagd en haar onmiddellijke vrijlating geëist als ze door de autoriteiten wordt vastgehouden.

Sinds de verkiezingen van 9 augustus wordt in Wit-Rusland massaal gedemonstreerd tegen Loekasjenko die de stembusgang glansrijk zou hebben gewonnen. Hij wordt ervan beschuldigd met de uitslag te hebben gesjoemeld.