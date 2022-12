Premium Het beste van De Telegraaf

Drentse ijsvereniging maakt zich op voor marathon op natuurijs: ’Mogelijk dinsdag of woensdag al’

Door BAS VAN SLUIS Kopieer naar clipboard

Bart Hoolwerf wint de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren, vorig jaar met kerst. Ⓒ TIMSIMAGING

Nieuw-Buinen - De schaatsvereniging in Nieuw-Buinen gaat alles op alles zetten om begin deze week de eerste schaatswedstrijd op natuurijs te mogen organiseren. Dat is zaterdagmiddag in een spoedvergadering besloten en staat op zondag nog onverkort. De Nederlandse schaatsbond houdt rekening met een marathon op natuurijs.