Veiling 5G ’kassa’ voor Nederlandse schatkist

Het bedrag werd dinsdag vlak na het sluiten van de beurzen door staatssecretaris Mona Keizer (Economische Zaken) bekendgemaakt. Ze sprak van ’goed nieuws’. De vorige veiling - die van 4G in 2012 - leverde toen een recordbedrag op van 3,8 miljard euro.

De 5G-frequenties zijn naar drie verschillen bieders gegaan: KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo.

Geheime veiling

De veiling is 29 juni van start gegaan. Telecomproviders konden tijdens geheime digitale stemrondes tegen elkaar opbieden. Verschillende stukken frequentieband zijn onder de hamer gegaan.

Het opstarten van 5G kan nu snel gaan. Het is de bedoeling dat dat in ieder geval voor het einde van het jaar voor elkaar is. Het is aan providers om dat voor elkaar te boksen. VodafoneZiggo had al 5G in de lucht, maar deed dat tot dusverre op een frequentieband bedoeld voor 4G.

5G is de opvolger van 4G, de technologie die op dit moment wordt gebruikt voor mobiel internet. Nieuwe technologie in telecommasten is een tandje sneller. Op smartphones zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat video’s sneller streamen of foto’s sneller worden gedownload.

Digitale toekomst

„Het kabinet wil Nederland op tijd efficiënt en veilig de digitale toekomst in leiden”, zegt staatssecretaris Keijzer. „Dat is hard nodig. De behoefte aan mobiele data blijft hard stijgen. Vooral de behoefte aan snelle verbindingen.”

Volgens de CDA-bewindsvrouw is 5G ’veilig’. „We hanteren strenge blootstellingslimieten. Elke keer blijkt dat we het tienvoudige daaronder zitten. Dat is nu zo, en dat blijft.”

Nog geen helderheid over Huawei

Het Chines Huawei heeft niet meegboden op de veiling. Het bedrijf is geen telcomprovider, maar levert hardware. Huawei is nog wel in de race om het 5G-netwerk te gaan bouwen. Het kabinet moet nog bepalen of dat mag. „Ik ben nog met de minister van Justitie bezig om te bepalen wie het netwerk aan mag leggen”, aldus Keijzer.

