Haatzaaierij op internet: Frankrijk stelt boete tot 1,25 miljoen euro in

Het Franse parlement heeft definitief ingestemd met de wet. Daar ging een lange discussie aan vooraf. Partijen links en rechts van het midden onthielden zich of stemden tegen. Zo zijn er zorgen over de vrijheid van meningsuiting, die volgens tegenstanders van de wet wordt bedreigd.

Geweld of racisme

De te verwijderen inhoud moet „duidelijk” illegaal zijn, zoals het aanzetten tot haat en geweld en racistische of religieuze beledigingen. Volgens de nieuwe regels hebben sociale netwerken en andere online-aanbieders maximaal een uur om illegale inhoud over pedofilie en terrorisme aan te pakken. Bij rechtbanken komt een gespecialiseerde aanklager, die net als een nieuwe overheidsinstantie haatdragende taal online in de gaten gaat houden.

Het is de eerste wet in het Franse parlement in maanden die losstaat van de coronacrisis. Maar volgens de regering is de „onlinehaat” wel toegenomen toen het land op slot ging. De daders „voelden zich meer dan ooit onaantastbaar.”