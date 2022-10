Franse scholen zitten in de maag met de islamitische abaya

Binnenland

Voor het eerst in jaren meer woninginbraken, hoe zit dit in uw gemeente?

Het aantal woninginbraken is voor het eerst in jaren gestegen. In de periode van januari tot en met september sloegen inbrekers in totaal 17.300 keer toe. In dezelfde periode vorig jaar registreerde de politie nog 16.100 inbraken. Dat komt neer op een stijging van meer dan zeven procent, blijkt uit ...