Mega-operatie ’red de zeeschildpad’ in ijskoud Texas

De kou, tot -22, overviel Texas. Miljoenen huishoudens zouden zonder stroom zitten. En de zorgen om zeeschildpadden zijn groot. De autoriteiten, maar ook vrijwilligers en natuurorganisaties zijn betrokken bij de grootscheepse operatie, met beelden van duizenden dieren die op kofferbanken en in opvangcentra liggen op te warmen, hutjemutje naast elkaar.

De organisatie Sea Turtle Inc. heeft zeker 2500 dieren gered. Op zorglocaties op South Padre Island liggen de schildpadden op te warmen. „Er is geen plekje meer vrij vanavond”, zegt een vrijwilliger volgens Metro. Helaas is de stroom op dat moment wel uitgevallen.

Verdoofd

De schildpadden worden als verdoofd uit het water gehaald. Hun lichaam gaat in een soort slaapstand als temperaturen langdurig laag liggen. Dat is gevaarlijk. De dieren zijn veelal in lusteloze staat, drijven aan het oppervlak en moeten snel in veiligheid worden gebracht.

De redders worden als helden onthaald. Ene Laura deelt een foto die haar gepensioneerde moeder opstuurde. De achterbak ligt helemaal vol. „Ze heeft onder meer een schildpad ouder dan 100 jaar en van meer dan 350 pond gered!” De moeder kreeg 120.000 likes.