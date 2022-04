Boerenzoon Ralf Meinema (31) door extreem geweld gedood

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 09.00 uur live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Dat bleek woensdagochtend in de rechtbank in Assen waar vijf jaar na de extreem gewelddadige dood van Meinema de inhoudelijke behandeling van de strafzaak is begonnen. De Mercedes van Meinema werd op 31 maart door een vrachtwagenchauffeur ontdekt bij het Stieltjeskanaal in Drenthe. Er was geprobeerd de wagen in het water te duwen, maar de Mercedes bleef met de trekhaak steken aan de rand van het kanaal. Meinema was, zo las de rechter voor, met zeer zwaar geweld gedood. Mogelijk met meerdere wapens en door meerdere mensen. Omdat er nauwelijks bloed werd aangetroffen in de wagen, gaan politie en OM er vanuit dat ’Ralfie’ elders is gedood.

Hans O. Ⓒ Petra Urban

De Klazienaveenster die zijn geld verdiende met grondwerk, had die avond als laatste telefonisch contact met Hans O. uit Emmen. Zijn dna zat ook in en op de kleding van Meinema. Hij zit al 649 dagen vast. Hij beriep zich tot dusver veelal op zijn zwijgrecht, maar legde ook verklaringen af. Dat doet hij ook vandaag ter zitting.

Volgens O. had hij Meinema op 30 maart gezien en zou de Klazienaveenster hem drugs hebben aangeboden. Uiteindelijk bleek dat Meinema niets had en ging O. naar eigen zeggen naar huis. De rechter zei het opvallend te vinden dat O. die dag speciaal een prepaidtelefoon had aangeschaft, op verzoek van Meinema.

De rechter vertelde dat er ruim 160 getuigen zijn gehoord en veel anonieme brieven en tips zijn binnengekomen. Een beschermde getuige verklaarde dat O. had gezegd dat hij Ralf dood had gemaakt en met anderen het lichaam had weggewerkt. De politie kreeg in 2017 en 2018 informatie dat Meinema ’wiethokken’ leegroofde. De politie Noord-Nederland zei eerder tegen De Telegraaf dat deze geruchten nooit zijn gestaafd door feiten.