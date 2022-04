Eis: 18 jaar cel voor Drentse 'kofferbakmoord' op Ralf Meinema

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 09.00 uur live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Volgens de officier van justitie blijkt onder meer uit de telefoongegevens en het aangetroffen DNA-materiaal dat O. medeverantwoordelijk is voor de dood van Meinema. O. ontkent dit. Hij zei eerst dat hij Meinema niet kende.

Hij stelde zijn verklaring bij toen hij werd geconfronteerd met de telefoongegevens. Er was met Meinema gebeld met een prepaid-telefoon die door O. was aangeschaft. De man zei dat hij door Meinema was benaderd voor drugshandel. De deal draaide op niets uit, omdat Meinema de handel op de derde afspraak niet bij zich had, zegt de verdachte uit Emmen.

Hans O. Ⓒ Petra Urban

O. ging daarop met lege handen naar huis. De rechter zei het opvallend te vinden dat O. die dag speciaal een prepaidtelefoon had aangeschaft, op verzoek van Meinema.

Meinema werd de volgende ochtend dood aangetroffen in de kofferbak van zijn eigen auto. De officier van justitie noemde het verhaal van O. over de drugsdeal ’onzin’. Het rammelt aan alle kanten en is op cruciale punten aantoonbaar onjuist, zei de aanklaagster. Het OM vindt het aannemelijker dat O. met het prepaid-telefoontje Meinema naar een afgelegen plek lokte. „En daar houdt het spoor vervolgens op”, zei de officier van justitie.

Meinema was, zo las de rechter voor, met zeer zwaar geweld gedood. Mogelijk met meerdere wapens en door meerdere mensen. Omdat er nauwelijks bloed werd aangetroffen in de wagen, gaan politie en OM er vanuit dat ’Ralfie’ elders is gedood.

’Wiethokken’

De rechter vertelde dat er ruim 160 getuigen zijn gehoord en veel anonieme brieven en tips zijn binnengekomen. Een beschermde getuige verklaarde dat O. had gezegd dat hij Ralf dood had gemaakt en met anderen het lichaam had weggewerkt. De politie kreeg in 2017 en 2018 informatie dat Meinema ’wiethokken’ leegroofde. De politie Noord-Nederland zei eerder tegen De Telegraaf dat deze geruchten nooit zijn gestaafd door feiten.