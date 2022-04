Rechtbank behandelt zaak Drentse 'kofferbakmoord'

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 09.00 uur live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

O. ontkent dat hij Meinema om het leven heeft gebracht. Onder meer een DNA-spoor op een broekzak van het slachtoffer wijst in zijn richting. Volgens O. valt dit spoor te verklaren uit eerdere ontmoetingen met Meinema. Bovendien zou hij achter het stuur van diens auto hebben gezeten. Ook telefoongegevens en de verklaring van een anonieme getuige zijn volgens het Openbaar Ministerie belastend voor de verdachte. De getuige heeft onder meer verklaard dat O. hem of haar heeft verteld dat hij verantwoordelijk is voor de moord en de poging het lijk weg te maken.

O. is in oktober 2020 aangehouden. In 2018 werd hij ook al opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Toen bleek na drie maanden het bewijs onvoldoende om hem nog langer vast te houden en kwam hij weer vrij. De rechtbank heeft na de hernieuwde arrestatie vrijlatingsverzoeken van O. telkens afgewezen.