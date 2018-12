Lijsttrekker Piratenpartij naakt op posters in Amsterdam

Privacyactivist De Graaf (28) houdt op de foto een bordje vast met de tekst ’niets te verbergen’. Hij wil zo aandacht vragen voor het recht op privacy van Amsterdammers en hoopt op deze manier de aandacht van de kiezer te trekken.

„Wat je merkt is dat overheden en bedrijven steeds meer informatie over burgers verzamelen. De sleepwet is daar een voorbeeld van. Medische gegevens worden opgeslagen en aan elkaar gekoppeld. Daarmee komt je recht op privacy op het spel te staan”, zegt De Graaf.

„Als de overheid of bedrijven alles van je weten, ontstaat er een maatschappij waarin je geen fouten mag maken. Tegenstanders van privacywetten zeggen vaak: ik heb toch niets te verbergen? Nou, ik denk dat dat wel het geval is. Alhoewel… ik nu wel iets minder dan gisteren.”

De Piratenpartij krijgt volgens woordvoerder Thomas de Groot al de hele dag zowel boze als positieve reacties. „Mijn vriendin overweegt zelfs over te stappen”, grapt De Groot. „Want Jelle hoeft zich nergens voor te schamen…” Over de boze reacties: „Ach, Amsterdam lijkt een vrijzinnige stad, maar is ook wel preuts.”