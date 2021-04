Rutte tegen premier Modi: oplossing nodig voor Insiya

„Nederland heeft opnieuw gewezen op het vermeende illegale verblijf van Insiya in India en zal dat blijven doen”, aldus woordvoerder Sierk Nawijn namens premier Rutte.

Insiya is na haar ontvoering in 2016 in Amsterdam door haar vader en ingehuurde handlangers zonder paspoort de grens over gesmokkeld en met een privévliegtuig naar India vervoerd. Daar verblijft het meisje nu al jaren, zonder dat ze in India een geldige verblijfstitel heeft.

Miljonairsvader moet bak in

Ook heeft Rutte zijn ambtsgenoot erop gewezen dat de ontvoerende vader - miljonair Shehzad Hemani - door een Nederlandse rechter inmiddels bij verstek tot negen jaar is veroordeeld vanwege kinderontvoering. Rutte heeft volgens zijn woordvoerder indringend duidelijk gemaakt dat de zaak Nederland nog altijd zwaar op de maag ligt en onverminderd aandacht heeft van de regering.

Nadia Rashid, moeder van de ontvoerde peuter Insiya (rechts). Ⓒ ANP

Hoe India op het statement van Rutte reageerde, wil de woordvoerder niet zeggen. Volgens hem blijft de Nederlandse regering moeder Nadia Rashid ondersteunen bij haar pogingen de inmiddels zeven jaar oude Insiya op juridische en diplomatieke wijze weer in Nederland te krijgen.

Moeder hoopvol

„Ik ben heel blij dat de Nederlandse regering en in het bijzonder minister-president Mark Rutte mij en Insiya steunen”, reageert moeder Nadia. ,,Hopelijk brengt dit gesprek een doorbraak, in de eerste plaats in het belang van Insiya die nu al bijna vijf jaar wacht om herenigd te worden met mama. Ik hoop dat de Indiase premier de heer Modi ook handelt in het belang van Insiya en haar terugstuurt naar huis, naar Nederland. Ik heb goede hoop en vertrouwen dat ik snel mijn meisje zal kunnen knuffelen.”