LIVE Dodental coronavirus Italië blijft maar oplopen

Op bovenstaande kaart staan enkel de door het RIVM bevestigde ziektegevallen. Het instituut komt dagelijks met een update.

Man uit Uden besmet

Een man uit Uden is besmet met het coronavirus. Hij kreeg tijdens zijn verblijf in ziekenhuis Bernhoven griepachtige verschijnselen en testte dinsdag positief op de ziekte. Hij is nu in strikte isolatie geplaatst, zo meldt Omroep Brabant.

GGD Hart voor Brabant brengt nu in kaart met wie de patiënt in contact is geweest.

Nederlanders keren terug uit coronahotel

De Nederlanders in het coronahotel op het Canarische Eiland Tenerife keren mogelijk donderdag terug. Dat melden reisorganisaties TUI en Corendon. Ander belangrijk coronanieuws: Italië sluit per direct alle scholen en universiteiten tot half maart. Wereldwijd is er nu sprake van 93.000 besmettingen en ruim 3200 doden. Volg de laatste berichten rond het coronavirus in dit live-blog.

Tenerife

De Nederlandse toeristen die al ruim een week vastzitten in een hotel op Tenerife, mogen daar waarschijnlijk snel weg. Zij krijgen naar verwachting donderdag toestemming van de Spaanse autoriteiten om terug te vliegen. Als de toestemming komt, kunnen ze waarschijnlijk nog dezelfde dag terug naar Nederland, laat reisorganisatie TUI weten.

Mondkapjes

Het ministerie van Volksgezondheid wil zo snel mogelijk met een plan komen om tekorten aan medische beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, te voorkomen. Op het ministerie werd woensdag overlegd met onder meer zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Mogelijk wordt donderdag meer duidelijk.

Epidemie

Het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk is met 34 toegenomen tot 85. Volgens de belangrijkste adviseur voor gezondheid van de Britse regering is het „waarschijnlijk” dat het aantal blijft groeien en dat er een epidemie ontstaat.

Er zijn in het Verenigd Koninkrijk nog geen mensen overleden door het virus.

Openbare leven

Ondanks een aantal coronabesmettingen kan het openbare leven in Amsterdam op dit moment gewoon doorgaan, aldus de Amsterdamse burgemeester Halsema in een brief. „Er is geen aanleiding om evenementen af te gelasten of gebouwen te sluiten. Iedereen kan dus naar werk, school, of andere openbare plekken. Organisatoren van bijeenkomsten en instellingen die veel publiek ontvangen hoeven nu geen extra maatregelen te nemen.”

Volgens haar is een aantal Amsterdammers besmet geraakt. „Zij hebben milde klachten en blijven thuis.”

Medewerker ziekenhuis A’dam besmet, ook elders ziektegevallen

Een ziekenhuismedewerker van het OLVG in Amsterdam is besmet met het gevreesde coronavirus. De medewerker zit thuis in isolatie en vertoont ’lichte symptomen’, meldt het OLVG. De poliklinische afdelingen van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) op locatie Oost en West, waar de besmette persoon werkzaam is, zijn daarom uit voorzorg gesloten.

Bij een medewerker van het OLVG in Amsterdam is het coronavirus vastgesteld.

De medewerker kwam terug van een vakantie in Noord-Italië, de zwaarst getroffen corona-regio in Europa, en is daarna vier dagen in het ziekenhuis aan het werk geweest, op locatie Oost en West. „Na het ontstaan van klachten is de medewerker getest. De eerste test bleek helaas positief. De tweede test van het RIVM ter bevestiging volgt nog.”

Alle afspraken op de afdeling MAG zijn afgezegd. „Er zijn veel bezorgde patiënten die het ziekenhuis bellen met de vraag of het nog wel veilig is. Het ziekenhuis is gewoon toegankelijk”, zegt verslaggever Mascha de Jong.

Ook bij een 45-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam is het virus vastgesteld, meldt de GGD. Hij was met zijn gezin op vakantie in het noorden van Italië, een risicogebied. De man zit in thuisisolatie en het gaat volgens de GGD naar omstandigheden goed met hem. Er is een contactonderzoek gestart. „De school waarop de kinderen van de man zitten wordt vandaag geïnformeerd.”

Een 86-jarige patiënt van het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam blijkt ook het coronavirus onder de leden te hebben. De man uit de Hoeksche Waard ligt in ’strikte isolatie’, meldt het ziekenhuis, dat om die reden gewoon open kan blijven. Het personeel wordt ingelicht en getest.

Bij het Amphia ziekenhuis in Breda is er ook een persoon positief getest op Covid-19. De tweede test moet nog uitsluitsel bieden, maar de patiënt is al in strikte isolatie geplaatst. De GGD voert een contactonderzoek uit.

Gooi

Een 56-jarige man uit Naarden en een 45-jarige man uit Blaricum zijn eveneens besmet. „Beiden zijn in Noord-Italië geweest en zijn nu in thuisisolatie. De man uit Blaricum was op skivakantie met zijn gezin. Zijn gezinsleden, ook twee schoolgaande kinderen, hebben geen klachten maar blijven de komende dagen wel thuis”, meldt de GGD. Mensen in de omgeving van de patiënten worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen.

Een huisarts in Castricum blijft de komende twee weken uit voorzorg thuis. „Zo kan ze geen kwetsbare patiënten in gevaar brengen”, schrijft de praktijk op Facebook. De vrouwelijke arts kwam tijdens een dienst in contact met een patiënt die later het coronavirus bleek te hebben.

Het aantal aangetoonde besmettingen in Nederland werd dinsdag bijgesteld van 24 naar 23. Het RIVM komt een keer per dag met nieuwe cijfers.

Student in elkaar geslagen om ’corona’

Een 23-jarige student uit Singapore, met Chinese wortels, zegt in Londen in elkaar geslagen te zijn vanwege het coronavirus. Hij plaatste een foto van zijn verbouwde gezicht op Facebook en spreekt van een ’racistische aanval’.

Ajax en FC Utrecht ’mijden’ fysiek contact

Of Dusan Tadic vandaag voor de halve finale in de KNVB-beker tegen FC Utrecht de hand schudt van scheidsrechter Björn Kuipers, is nog even de vraag. In verband met het coronavirus vraagt de directie in een interne mail (en op het intranet) ’fysiek contact te vermijden bij het begroeten’, schrijft Telesport.

Duizenden voetbalfans in quarantaine na besmetting in stadion Israël

Ruim 5300 Israëlische voetbalsupporters zijn in quarantaine gedwongen nadat ze de wedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en Hapoel Tel Aviv hadden bijgewoond. Eén fan in het stadion blijkt besmet met het coronavirus.

Coronavirus gooit roet in eten bij overleg Eurovisie Songfestival

Bij de traditionele bijeenkomst van de delegatiehoofden voorafgaand aan het Eurovisiesongfestival zal niet iedereen aanwezig zijn. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus hebben in ieder geval Zweden en Israël afgezegd en ook de afvaardiging van de European Broadcasting Union (EBU) is er maandag niet bij in Rotterdam, staat in een brief die in handen is van Wiwibloggs.

’Corona misbruikt ons immuunsysteem’

Hartpatiënten blijken zich ernstige zorgen te maken over het coronavirus (Covid-19) dat in ons land waart. Cardioloog professor Leonard Hofstra, verbonden aan het VU UMC, begrijpt de onrust wel onder de anderhalf miljoen mensen met hart- en vaatziektes en beantwoordt vragen van lezers.

TUI gaat vakantiegangers Noord-Italië niet repatriëren

Reisorganisatie TUI gaat reizigers die in Noord-Italië verblijven niet repatriëren. Momenteel zitten er in het gebied 155 wintersporters en twee „stedenreizigers” die bij TUI hebben geboekt. Zij mogen zelf besluiten of ze hun vakantie willen afmaken. Eventuele kosten voor een eerder vertrek zijn voor rekening van de reizigers en hun reisverzekering. Dat heeft TUI woensdagochtend laten weten in een reactie op het dinsdagavond aangescherpte reisadvies voor Noord-Italië.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af te reizen naar het gebied, waar het coronavirus om zich heen grijpt, als dat niet noodzakelijk is. Eerder gold het scherpere ’oranje’ reisadvies alleen voor een klein gebied ten zuiden van Milaan. Dat is nu uitgebreid tot heel Noord-Italië, inclusief onder meer Genua en Bologna.

TUI laat verder weten contact op te nemen met klanten die nog moeten vertrekken naar Noord-Italië. Zij mogen kosteloos een ander skigebied of andere stad uitzoeken. Lukt dat niet, dan mogen zij kosteloos annuleren. Dit geldt vooralsnog overigens alleen voor vertrekken tot en met 15 maart. „Wij volgen de situatie nauwlettend en passen de datum daar steeds op aan”, laat TUI weten in een verklaring. Het aanbod geldt op dit moment dus niet voor autovakanties voor komende zomer.

Sunweb liet dinsdagavond al weten dat wie via deze reisorganisatie aan het wintersporten is in Noord-Italië, zelf mag beslissen of de vakantie wordt afgemaakt of afgebroken. Onder de circa duizend Sunweb-vakantiegangers daar is een groep van negenhonderd Vindicat-studenten. Als die naar huis willen, gaat Sunweb dat regelen. De andere toeristen zijn veelal met eigen vervoer gekomen en ze kunnen ook weer zelf terugrijden, aldus Sunweb.

Eerste coronabesmetting bij EU-agentschap in Brussel

Het coronavirus is ook doorgedrongen tot de EU-instellingen in Brussel. Een woordvoerder van de Europese Commissie laat weten dat er een besmettingsgeval is bevestigd.

Het gaat volgens de nieuwssite Euractiv om een man die werkt bij het Europese Defensieagentschap. Hij was vorige week uit Italië teruggekeerd. Het agentschap annuleert uit voorzorg alle geplande bijeenkomsten in zijn kantoor tot 13 maart. Medewerkers laten tot die tijd tijd ook vergaderingen buiten de deur schieten, zo staat volgens Euractiv in een interne mail.

Twee weken geen bloed van donor die in Italië was

Sanquin, de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt, vraagt in verband met het coronavirus donoren die in een risicogebied zijn geweest daarna twee weken lang geen bloed te geven. Plasma is wel welkom.

Het gaat in de nieuwe aanpassing feitelijk om mensen die in Noord-Italië waren. Mensen die in Azië zijn geweest, mogen al nooit bloed geven in de eerste maand nadat ze weer in Nederland zijn teruggekeerd.

Duitsland verbiedt export medische beschermingsmiddelen

Duitsland verbiedt de export van medische beschermingsmiddelen zoals handschoenen, beschermende pakken en mondmaskers. De maatregel moet voorkomen dat medisch personeel te maken krijgt met tekorten.

De vraag naar dergelijke producten is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus fors toegenomen. De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft bijvoorbeeld aangekondigd een miljoen beschermende mondmaskers te willen aanschaffen voor artsen en verpleegkundigen.

Andere landen nemen vergelijkbare maatregelen vanwege de virusuitbraak. De Russische autoriteiten maakten woensdag bekend de export te verbieden van sommige medische beschermingsmiddelen. Een dag eerder kondigde Frankrijk al aan beslag te leggen op alle voorraden mondkapjes in het land.

De uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd geleid tot onrust. Ook veel consumenten proberen aan mondmaskers en andere beschermingsmiddelen te komen. Dat leidt soms tot lange rijen buiten winkels. Op meerdere plaatsen in Europa zijn mondmaskers gestolen uit ziekenhuizen.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat door „de groeiende vraag, hamsteren en misbruik” tekorten aan beschermingsmiddelen ontstaan. „We kunnen Covid-19 niet tegenhouden als we ons medisch personeel niet kunnen beschermen”, waarschuwt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Meeste medewerkers Beatrixziekenhuis vrij van corona

Negentien van de 22 medewerkers van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem die in direct contact zijn geweest met de met het coronavirus besmette patiënt zijn negatief getest. Dit betekent dus dat deze medewerkers niet zijn besmet met het coronavirus.

Van drie medewerkers zijn de testresultaten nog niet bekend. Zij zijn later getest, omdat zij op een later moment klachten kregen.

De intensive care van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is weer beschikbaar voor nieuwe patiënten. Op de afdeling was de afgelopen dagen een opnamestop van kracht.

Aantal besmettingen België en Duitsland blijft oplopen, Italië sluit scholen

Het aantal besmettingen in buurlanden van Nederland blijft oplopen. In Duitsland zijn 44 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld en in België 10, melden de autoriteiten in die landen woensdag.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, zei dat zeker 240 mensen het virus hebben opgelopen. De teller stond dinsdag nog op 196 gevallen. In België zijn inmiddels 23 besmettingen met het virus ontdekt.

Het virus heeft zich de afgelopen tijd verspreid over Duitsland. Er zijn besmettingen gemeld in vijftien van de zestien deelstaten. Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen is volgens het instituut het zwaarst getroffen. Voor zover bekend zijn in Duitsland en België nog geen patiënten overleden.

Van de laatste tien Belgische patiënten zouden er negen zijn teruggekomen van een vakantie in Noord-Italië. Zij zitten in thuisisolatie. De tiende patiënt zou in contact zijn gekomen met een besmette persoon die was teruggekomen uit Venetië.

Italië sluit in antwoord op het virus alle scholen en universiteiten in het land. Die blijven tot in ieder geval half maart gesloten.

Ook in Hubei ex-patiënten opnieuw besmet

In de Chinese provincie Hubei zijn besmettingen met het coronavirus geconstateerd bij mensen die eerder genezen waren verklaard. De provincie is het epicentrum van het virus en daar zijn verreweg de meeste slachtoffers gevallen. Eerder zijn er in Japan en Zuid-Korea ook al gevallen geweest van ex-patiënten die opnieuw besmet bleken.

In China zijn meer dan 80.000 gevallen van het nieuwe virus vastgesteld en daarvan zijn er al bijna 50.000 genezen. Aan de gevolgen van het virus zijn in China circa 2985 mensen overleden.

Eerste coronageval in Polen

De autoriteiten in Polen hebben melding gemaakt van een eerste geval van het nieuwe coronavirus. De besmette man is opgenomen in een ziekenhuis in het westelijke Zielona Góra.

Szumowski zegt dat de patiënt verdachte symptomen had en telefonisch contact zocht met zijn huisarts. Hij is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. „Het gaat goed met hem. Alle mensen die contact hadden met de man, zitten in quarantaine.”

Een Poolse krant bericht dat de man carnaval heeft gevierd in het Duitse Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. Hij zou daarna met een bus zijn teruggekeerd naar Polen. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Coronavirus grijpt om zich heen in Japan

In Japan is de duizendste besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldde het Japanse ministerie van Volksgezondheid. De regering heeft daarbij beklemtoond dat de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Tokio gewoon doorgaan. De spelen worden in juli gehouden.

Verreweg de meeste patiënten, ruim zevenhonderd, zijn voormalige opvarenden van een cruiseschip, de Diamond Princess, van wie er zes zijn overleden aan de gevolgen van het uit China afkomstige virus. In Japan zelf zijn 293 gevallen van dit virus vastgesteld. Zes van die patiënten zijn overleden.

In de nabijgelegen landen China en Zuid-Korea hebben meer mensen het virus. In China zijn er van de ruim 80.000 patiënten inmiddels drieduizend overleden, maar al bijna 50.000 zijn volledig genezen. In Zuid-Korea raakten meer dan vijfduizend mensen besmet. Bijna dertig mensen stierven daar door het virus.

Gelderlander na negatieve influenzatest toch besmet

Een man uit het Gelderse Kerkwijk is besmet geraakt met het coronavirus. Hij ligt in strikte isolatie in het ziekenhuis in Den Bosch en maakt het naar omstandigheden goed, meldt de gemeente Zaltbommel waar Kerkwijk onder valt. De man had zich vrijdagavond met griepverschijnselen in het ziekenhuis gemeld en testte negatief op een influenza-test. Daardoor hoefde hij volgens de richtlijnen van het RIVM niet te worden onderzocht op het coronavirus, meldt de gemeente.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch besloot echter alle opgenomen patiënten met luchtwegklachten voor de zekerheid op corona te testen. De man testte toen positief. De kamergenoten moeten ook worden getest en liggen ook in isolatie. De GGD Gelderland-Zuid is een contactonderzoek gestart.

„Ik hoop dat hij snel helemaal beter wordt. Ik kan me goed voorstellen dat met name inwoners uit Kerkwijk zich zorgen maken of vragen hebben. Dat is niet nodig”, aldus locoburgemeester Adrie Bragt van Zaltbommel tegen Omroep Gelderland.

Volg hieronder de tweets van onze correspondent in China.