LIVE Duizendste coronabesmetting in Japan, eerste geval in Polen

Polen meldt eerste coronabesmetting

Duizendste coronabesmetting in Japan

Gelderlander na negatieve test toch besmet

Coronavirus grijpt om zich heen in Japan

In Japan is de duizendste besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat maakte het Japanse ministerie van Volksgezondheid bekend.

In het land zijn inmiddels zes mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Voor de kust van het Japanse Yokohama lag het cruiseschip Diamond Princess. Aan boord van het schip zijn meer dan zevenhonderd mensen besmet geraakt. Inmiddels is iedereen weer aan land.

In de nabijgelegen landen China en Zuid-Korea hebben meer mensen het virus: in China zijn van de ruim 80.000 patiënten inmiddels drieduizend overleden, in Zuid-Korea raakten meer dan vijfduizend mensen besmet. Bijna dertig mensen stierven daar door het virus.

Het aantal doden door coronavirus in Italië steeg dinsdag tot 79. Het aantal aangetoonde besmettingen in Nederland werd bijgesteld van 24 naar 23.

Gelderlander na negatieve influenzatest toch besmet

Een man uit het Gelderse Kerkwijk is besmet geraakt met het coronavirus. Hij ligt in strikte isolatie in het ziekenhuis in Den Bosch en maakt het naar omstandigheden goed, meldt de gemeente Zaltbommel waar Kerkwijk onder valt. De man had zich vrijdagavond met griepverschijnselen in het ziekenhuis gemeld en testte negatief op een influenza-test. Daardoor hoefde hij volgens de richtlijnen van het RIVM niet te worden onderzocht op het coronavirus, meldt de gemeente.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch besloot echter alle opgenomen patiënten met luchtwegklachten voor de zekerheid op corona te testen. De man testte toen positief. De kamergenoten moeten ook worden getest en liggen ook in isolatie. De GGD Gelderland-Zuid is een contactonderzoek gestart.