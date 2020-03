LIVE Poli’s dicht om besmetting medewerker Amsterdams ziekenhuis

Lees hieronder de laatste headlines. Tekst loopt verder.

Een ziekenhuismedewerker van het OLVG in Amsterdam is besmet met het gevreesde coronavirus. De medewerker zit thuis in isolatie en vertoont ’lichte symptomen’, meldt het OLVG. De medewerker, het is vooralsnog onduidelijk of het om een man of een vrouw gaat, is werkzaam op de afdeling mond, kaak en aangezichtschirurgie (MKA). Twee poliklinieken gaan vanwege de besmetting dicht.

De medewerker kwam terug van een vakantie in Noord-Italië, de zwaarst getroffen corona-regio in Europa, en is daarna vier dagen in het ziekenhuis aan het werk geweest, op locatie Oost en West. „Na het ontstaan van klachten is de medewerker getest. De eerste test bleek helaas positief. De tweede test van het RIVM ter bevestiging volgt nog.”

Ook bij een 45-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam is het virus vastgesteld, meldt de GGD. Hij was met zijn gezin op vakantie in het noorden van Italië, een risicogebied. De man zit in thuisisolatie en het gaat volgens de GGD naar omstandigheden goed met hem. Er is een contactonderzoek gestart. „De school waarop de kinderen van de man zitten wordt vandaag geïnformeerd.”

Een 86-jarige patiënt van het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam blijkt ook het coronavirus onder de leden te hebben. De man uit de Hoeksche Waard ligt in ’strikte isolatie’, meldt het ziekenhuis, dat om die reden gewoon open kan blijven. Het personeel wordt ingelicht en getest.

Het aantal doden door het coronavirus in Italië steeg dinsdag tot 79. Het aantal aangetoonde besmettingen in Nederland werd bijgesteld van 24 naar 23.

Of Dusan Tadic vandaag voor de halve finale in de KNVB-beker tegen FC Utrecht de hand schudt van scheidsrechter Björn Kuipers, is nog even de vraag. In verband met het coronavirus vraagt de directie in een interne mail (en op het intranet) ’fysiek contact te vermijden bij het begroeten’, schrijft Telesport.

In Duitsland zijn tientallen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldt woensdag dat zeker 240 mensen het virus hebben opgelopen. De teller stond dinsdag nog op 196 besmettingen.

Het virus heeft zich de afgelopen tijd verspreid over Duitsland. Er zijn besmettingen gemeld in vijftien van de zestien deelstaten. Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen is volgens het instituut het zwaarst getroffen. Voor zover bekend zijn in Duitsland nog geen patiënten overleden.

Het nieuwe coronavirus heeft in Europa vooral Italië hard getroffen. Daar hebben de autoriteiten 79 sterfgevallen gemeld op meer dan 2500 besmettingen, tegenover 93.000 besmettingen en ruim 3200 doden wereldwijd.

In de Chinese provincie Hubei zijn besmettingen met het coronavirus geconstateerd bij mensen die eerder genezen waren verklaard. De provincie is het epicentrum van het virus en daar zijn verreweg de meeste slachtoffers gevallen. Eerder zijn er in Japan en Zuid-Korea ook al gevallen geweest van ex-patiënten die opnieuw besmet bleken.

In China zijn meer dan 80.000 gevallen van het nieuwe virus vastgesteld en daarvan zijn er al bijna 50.000 genezen. Aan de gevolgen van het virus zijn in China circa 2985 mensen overleden.

De autoriteiten in Polen hebben melding gemaakt van een eerste geval van het coronavirus. Minister Lukasz Szumowski van Volksgezondheid zegt dat de besmette man is opgenomen in een ziekenhuis in het westelijke Zielona Góra. De toestand van de patiënt zou goed zijn.

In Japan is de duizendste besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldde het Japanse ministerie van Volksgezondheid. De regering heeft daarbij beklemtoond dat de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Tokio gewoon doorgaan. De spelen worden in juli gehouden.

Verreweg de meeste patiënten, ruim zevenhonderd, zijn voormalige opvarenden van een cruiseschip, de Diamond Princess, van wie er zes zijn overleden aan de gevolgen van het uit China afkomstige virus. In Japan zelf zijn 293 gevallen van dit virus vastgesteld. Zes van die patiënten zijn overleden.

In de nabijgelegen landen China en Zuid-Korea hebben meer mensen het virus. In China zijn er van de ruim 80.000 patiënten inmiddels drieduizend overleden, maar al bijna 50.000 zijn volledig genezen. In Zuid-Korea raakten meer dan vijfduizend mensen besmet. Bijna dertig mensen stierven daar door het virus.

Een man uit het Gelderse Kerkwijk is besmet geraakt met het coronavirus. Hij ligt in strikte isolatie in het ziekenhuis in Den Bosch en maakt het naar omstandigheden goed, meldt de gemeente Zaltbommel waar Kerkwijk onder valt. De man had zich vrijdagavond met griepverschijnselen in het ziekenhuis gemeld en testte negatief op een influenza-test. Daardoor hoefde hij volgens de richtlijnen van het RIVM niet te worden onderzocht op het coronavirus, meldt de gemeente.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch besloot echter alle opgenomen patiënten met luchtwegklachten voor de zekerheid op corona te testen. De man testte toen positief. De kamergenoten moeten ook worden getest en liggen ook in isolatie. De GGD Gelderland-Zuid is een contactonderzoek gestart.

„Ik hoop dat hij snel helemaal beter wordt. Ik kan me goed voorstellen dat met name inwoners uit Kerkwijk zich zorgen maken of vragen hebben. Dat is niet nodig”, aldus locoburgemeester Adrie Bragt van Zaltbommel tegen Omroep Gelderland.