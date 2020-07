Toeristen blijven in Kroatië: ’Echt niet ineens anders hier’

De familie Niemeijer in Kroatië: Erwin en Nancy met dochters Bo, Sam en Tess (v.l.n.r.). ,,Wij blijven hier.” Ⓒ eigen foto

ZADAR - Nederlandse toeristen laten zich niet zo makkelijk wegjagen ’door een kleurtje’. Dat vertelt de familie Niemeijer dinsdag vanuit hun comfortabele all-inclusive resort aan zee bij Zadar in Kroatië. „We komen hier graag en maken onze rondreis door het land gewoon af, ondanks dat het reisadvies ineens is verschoten van geel in oranje.”