Hiërarchisch leiderschap was hoteldirecteur Mike Steggerda (1967-2023) vreemd

Gastvrij, een ondernemer in hart en nieren en een echte ’doener’. Het hotelwezen was Mike Steggerda (1967) op het lijf geschreven; hij floreerde als hoteldirecteur bij NH Schiphol Airport en was binnen het bedrijf zeer geliefd. Zijn dood, ruim twee weken geleden, schokte velen.