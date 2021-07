Zeventien gewonden door explosie illegaal vuurwerk in Los Angeles

Buitenland

Dodental instorting flat Florida opgelopen naar 16, nog 147 mensen vermist

Het dodental door het instorten van een appartementencomplex in Florida is gestegen naar zestien. De burgemeester van Miami-Dade zei woensdag dat afgelopen nacht vier lichamen zijn gevonden. Nog 147 mensen worden vermist, zegt Daniella Levine Cava. Het is niet bekend of zij in het pand in Surfside a...