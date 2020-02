Teamleider politie Haarlemmermeer ontslagen na grensoverschrijdend gedrag

Ⓒ ANP

Haarlemmermeer - De 51-jarige teamleider van de politie in de Haarlemmermeer wordt ontslagen wegens „grensoverschrijdend gedrag.” Dat meldt de NRC. Een 39-jarige politieagente had geklaagd over seksuele intimidatie en aanranding door haar baas, waarop onderzoek volgde.