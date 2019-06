Fraude hulpgeld Mali: brief niet openbaar

Kamerleden hebben de brief waarin de fraude wordt gemeld, vertrouwelijk kunnen inzien. Over de inhoud ervan mogen zij echter niets zeggen in het openbaar. De PVV is het hier niet mee eens. Kamerlid Danai van Weerdenburg vraagt al vanaf maart om openbaarmaking, maar zelfs de reden waarom de brief wordt achtergehouden, meldde Kaag slechts in een afgeschermde krabbel. Ook de VVD zegt niet te kunnen plaatsen waarom de brief voorlopig vertrouwelijk moet blijven.

Donderdag kwam de bewindsvrouw van D66 alsnog met een reden: openbaarmaking zou de ’vertrouwelijkheid en effectiviteit van het onderhandelingsproces’ ondermijnen, evenals de ’informatie-uitwisseling in het diplomatieke verkeer’.

Er zou eerst nog overleg nodig zijn met andere landen of instellingen die geld doneren aan Mali. Als dat ’traject is voltooid’, belooft de minister alsnog ’alle relevante informatie’ te openbaren.