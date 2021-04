Premium Binnenland

Dringen voor vliegreis, maar welke uitverkorenen mogen op proefvakantie naar Rhodos?

In nog geen twee dagen zijn er zo’n 25.000 aanmeldingen binnengekomen voor een ’alles inbegrepen’ proefvakantie op Rhodos van 12 tot 19 april voor 399 euro per persoon. „We zetten de inschrijvingen nu stop, want er kunnen er maar 189 mee, één vliegtuig vol.” Maar wie mogen er uiteindelijk mee en hoe...