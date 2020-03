Groot succes: Rode Kruis zamelt 125.000 maskers en 36.000 brillen in voor zorg

Afgelopen vrijdag deed de hulporganisatie een oproep aan particulieren en ondernemers die beschikken over de juiste materialen om hun spullen te doneren aan de hulporganisatie.

Het Rode Kruis stelt alle ingezamelde spullen beschikbaar voor de zorg bij de instellingen waar ze op dit moment het hardst nodig zijn. Maandag komen de eerste materialen binnen bij het Rode Kruis, waar ze door vrijwilligers worden gecontroleerd en gesorteerd.

’Fantastisch’

De hulporganisatie zegt dat zowel grote als kleine partijen zijn aangeboden en er zelfs beademingsapparatuur beschikbaar is gesteld. Ook klussers melden zich, die nog een verdwaalde doos geschikte mondmaskers over hadden na hun laatste opknapwerk.

Vrijwilligers stellen bij het Rode Kruis pakketten beschermingsmiddelen samen voor hulpverleners. Ⓒ ANP

„Het is fantastisch om te zien dat mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag. De mailbox stroomde vol na de eerste oproep voor medische hulpmiddelen, waar nu een tekort aan is. Daarna zijn we direct gaan bellen om te vragen of het echt om de benodigde spullen gaat en na een zorgvuldige check om af te spreken hoe we ze inzamelen. De eerste lichtingen komen vandaag bij ons aan”, aldus Peter Lasschuijt, crisiscoördinator bij het Rode Kruis over de inzamelactie.

Huawei

Nederland krijgt ook nog eens 800.000 mondkapjes van het Chinese telecombedrijf Huawei. Daarvan zijn er al 200.000 binnengekomen, meldde het ministerie van Volksgezondheid zondag.

„Die zijn hard nodig”, zegt minister Hugo de Jonge. De binnengekomen mondkapjes worden zo snel mogelijk verdeeld. Een deel gaat naar het Erasmus MC in Rotterdam, het „grootste deel van deze lading gaat naar verpleeghuizen en de thuiszorg.”

Zaterdag kwamen al 690.000 mondkapjes uit China binnen op Schiphol.