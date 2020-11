Griekenland in gedeeltelijke lockdown met avondklok

Het horeca in Griekenland gaat dicht. Ⓒ EPA

ATHENE - Griekenland gaat dinsdag gedurende een maand in een gedeeltelijke lockdown om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Horecazaken, musea, bioscopen en andere openbare gebouwen moeten sluiten in zwaar getroffen gebieden. Ook gaat tussen middernacht en 05.00 uur een avondklok gelden in het hele land.