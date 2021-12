Eigenaren tabakszaak zitten stuk na plofkraak: ’Alles wat we hebben opgebouwd, is weg’

Voetbal

PSV-aanvaller Eran Zahavi wéér slachtoffer van inbraak

PSV-aanvaller Eran Zahavi is zondagavond het slachtoffer geworden van een inbraak. Eerder dit jaar werd het gezin van de Israëlische profvoetballer in dezelfde woning in Amsterdam-Buitenveldert slachtoffer van een gewelddadige overval.