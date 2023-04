WHO: zeker 270 mensen overleden Japan gaat als eerste land over tot evacuatie burgers uit Soedan

Donkere rook boven Khartoem. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

TOKIO - Japan treft voorbereidingen voor de evacuatie van zijn burgers uit Soedan. De Japanse regering is de eerste die mensen gaat ophalen vanwege het geweld dat in het Afrikaanse land is uitgebroken tussen paramilitairen en het reguliere leger.