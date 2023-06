Hitteperiode barst nu echt los met eerste officiële zomerse dag: bijna 26 graden in De Bilt

Vorig jaar steeg het kwik op 15 mei in De Bilt tot boven 25 graden, twee jaar geleden was dat op 1 juni het geval en in 2020 op 21 mei. Regionaal kwam het al wel eerder en meerdere keren tot zomerse temperaturen. Hupsel had op 22 mei de primeur om de eerste lokale zomerse dag te noteren en meerdere plekken in het oosten volgden die dag.

In een gemiddeld jaar komt het tot 28 zomerse dagen in De Bilt. Het aantal keer dat de 25 graden behaald wordt verschilt sterk tussen de kust en het binnenland, zo weet Weeronline. „In Den Helder lukt dit gemiddeld slechts elf keer per jaar en in het oosten van Brabant en in Limburg 35-40 keer.”

Zomer barst los

Deze eerste officiële zomerse dag is de opmaat voor een zeer warme zomerperiode. De komende dagen is er kans op de eerste lokale tropische dagen, wat heel normaal is voor deze tijd van het jaar. „Mogelijk halen we dit weekend ook de eerste officiële tropische dag in De Bilt”, zo voorspelt Weeronline. „Dat zou beduidend vroeger zijn dan de gemiddelde datum van 1 juli.”