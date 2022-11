’Dader steekpartij Brussel zat eerder al in gevangenis en staat bekend als extremist’

„Ik was op weg naar huis van mijn werk en aan de telefoon met mijn vader, toen ik harde knallen hoorde. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar mijn vader zei dat het geweerschoten moesten zijn”, aldus Kemal tegenover het Vlaamse RTL.„Ik zag een menigte wegrennen. Dus ik heb snel mijn auto geparkeerd en ben gaan kijken.”

De Belgisch-Marrokaanse man die de twee agenten neerstak is volgens Het Nieuwsblad geen onbekende van de politie. „Yassin M. (32) kwam in 2019 vrij uit de gevangenis en staat gekend om zijn extremistisch gedachtegoed. Nadat hij ’s morgens al dreigementen had geuit in een politiekantoor in Evere, ging Yassin M. enkele uren later over tot geweld. Omstreeks 19.15 uur hield hij een politiepatrouille in Schaarbeek tegen en ging twee agenten te lijf met een mes. Hij bracht hen verschillende steekwonden toe”, schrijft Het Nieuwsblad.

De 32-jarige Yassin M. zat volgens Het Nieuwsblad jarenlang vast in de gevangenis. „Pas drie jaar geleden werd hij vrijgelaten. Tijdens zijn tijd in de gevangenis gedroeg Yassin M. zich agressief en viel hij een medewerker aan. Hij stond bekend vanwege zijn extremistische gedachten. Hij bracht zelfs geruime tijd door in een specifieke gevangenisvleugel voor geradicaliseerden.”

Ook na zijn vrijlating werd hij in de gaten gehouden door de politie. „Hoewel hij nooit veroordeeld werd voor terroristische misdrijven, stond Yassin M. al jaren op de OCAD-lijst, de lijst die potentieel gevaarlijke individuen monitort.”