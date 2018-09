Eis: 10 jaar cel voor gruwelijke ammoniakaanval op liefdesrivale A’dam

De aanval vond plaats op 27 november 2016 in flatgebouw Geldershoofd in de Bijlmer. De verdachte zou in het wilde weg met een mes op het gezicht en de hals hebben ingestoken, nadat ze haar slachtoffer eerst had verblind met ammoniak.

Bekijk ook: Vrouw gestoken en bespoten met bijtend middel

De vrouw overleefde de aanval volgens de aanklager enkel omdat ze de verdachte van zich af kon duwen en kon opstaan. Daarna is ze gillend weggerend. De verminking was zo gruwelijk dat zelfs ervaren rechercheurs moeite hadden naar de foto’s te kijken, zei de aanklager.

Mogelijk was wraak het motief van de verdachte. Het slachtoffer was de vriendin van haar vriend of was dat geweest.

Uitspraak over twee weken.