Eerste sneeuw al gevallen en eerste officiële vorst gemeten

Het ging voornamelijk om natte sneeuw.

Sneeuw in Emmen.

Eerste officiële vorstdag

Vanochtend was het op sommige plekken krabben geblazen.

Bij het KNMI in De Bilt zakte de temperatuur zaterdagochtend tot -0,1 graden en daarmee is de eerste officiële vorstdag in het najaar een feit, meldt Weer.nl. Gemiddeld valt de eerste vorstdag in De Bilt op 2 november, dus dat is aan de late kant.

Eerder deze week werd voor het eerst dit najaar al lokale vorst gemeten. Op het weerstation Ell in Limburg koelde het in de nacht van zondag op maandag af naar -1,1 graden, meldde Weeronline eerder.

De laatste keer dat het in De Bilt vroor was op 3 april. Toen daalde de temperatuur tot -4 graden. Daarna heeft het niet meer gevroren „op neushoogte”, aldus Weer.nl. Aan de grond vroor het bij het hoofdstation dit najaar al wel regelmatig. De eerste nachtvorst was op 29 september. Dat was toen juist vroeger dan de gemiddelde datum van 17 oktober.

Ⓒ Weerplaza

Gevoelstemperatuur

Waar het kwik een paar graden onder het vriespunt stond, viel de gevoelstemperatuur in het oostelijke deel van Groningen en Drenthe nog veel lager uit.

Weerplaza meldt op haar kaart met de actuele gevoelstemperatuur in Nederland dat die de hele dag onder het vriespunt blijft, terwijl het in het noordoosten zelfs tot -8 graden aanvoelt. Een groot verschil met het uiterste zuidwesten van ons land, Zeeuws-Vlaanderen, waar het 5 graden boven nul is en lang niet zo koud aanvoelt.

Verwachting avond en nacht

Vanavond en komende nacht wordt in oosten matige vorst verwacht, met minima van -5 of -6 graden. Regionaal kan het zelfs 7 of 8 graden vriezen.

Zondagavond kleurt het in het noordoosten volgens Weeronline mogelijk regionaal een beetje wit door sneeuwval. Vooral in de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel is hier kans op. Het lijkt om zeer beperkte hoeveelheden te gaan, maar een wit bepoederd landschap is wel mogelijk. De verwachting is volgens het weerbureau onzeker, „waardoor het gebied met mogelijke sneeuwval nog wat noord- of zuidwaarts kan schuiven.”