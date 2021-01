Journalistenbond doet aangifte tegen Dave Roelvink

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NJV, is des duivels. „Dit is gewoon valsheid in geschrifte”, aldus Bruning, die benadrukt dat Roelvink ’de passen niet van ons heeft gekregen’. „Erg kwalijk”, vindt hij. „We gaan juridische actie ondernemen. We gaan hem civiel aanklagen en dan kijken wat we strafrechtelijk gaan doen.”

Bruning adviseert Roelvink dan ook om het bericht offline te halen.

Afgelopen weekenden deed Roelvink via Instagram ’verslag’ van de rellen op het Amsterdamse Museumplein.

Politieperskaarten zijn bedoeld om journalisten in staat te stellen hun werk uit te voeren als de politie betrokken is. Op de site van de NVJ staat het als volgt omschreven: „Journalisten die in het bezit zijn van de landelijke politieperskaart kunnen hun werk uitoefenen in door de politie afgezette gebieden om verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten.”

Er gaat een procedure vooraf aan het kunnen bestellen van zo’n pas, om te zien of de aanvrager wel voldoet aan de eisen (zoals bijvoorbeeld werkzaam zijn bij een ’massamedium’).