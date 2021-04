Schoondochter die Donald Trump interviewt mag niet op Facebook

Sinds de bestorming van het Capitool in januari is ex-president Donald Trump niet langer welkom op Facebook. Pogingen om dat verbod te omzeilen worden ook snel in de kiem gesmoord, zo bleek woensdag. Toen deelde Lara Trump, die voor Fox News werkt, een screenshot van een mail die ze gekregen had van Facebook.

In de mail stond te lezen dat de video die Lara Trump net online gezet had - een teaser naar een uitgebreid interview met haar schoonvader - verwijderd was omdat die „in lijn ligt met de blokkering van de Facebook- en Instagram-accounts van Donald Trump.” „Ook verdere inhoud die in naam van Donald Trump gepost wordt, zal verwijderd worden en uiteindelijk resulteren in bijkomende beperkingen voor die accounts.”

Trump begon het interview met kritiek te uiten op de huidige president Joe Biden en hoe de media met Biden omgaan. Hij sprak bijvoorbeeld over hoe Biden struikelde op de trappen van Air Force One en hoe de media daar amper over berichtten. Terwijl ze dat bij hem wel deden toen hij de leuning van de trappen moest vasthouden. Hij benadrukte ook dat Twitter ondertussen erg saai geworden is, zonder hem.

Lara Trump schrijft op Instagram niet tevreden te zijn met de blokkade. „En plots zijn we weer een stap dichter bij George Orwell’s 1984. Wow...” Volgens critici worden vooral rechts-conservatieve en alternatieve geluiden door sociale media geblokkeerd, terwijl veel extremere content gewoon nog te bekijken zou zijn.